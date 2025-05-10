Galatasaray Finalde Unicaja Malaga ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Finalde Unicaja Malaga ile Karşılaşıyor

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Unicaja Malaga ile yarın mücadele edecek.

10.05.2025 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde yarın İspanya'nın Unicaja Malaga ekibiyle karşılaşacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, Dörtlü Final'in yarı finalinde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek finale yükseldi. Unicaja Malaga ise organizasyonda Yunanistan ekibi AEK'yi 71-65 yenerek adını finale yazdırdı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin final karşılaşması öncesinde La Laguna Tenerife ile AEK, TSİ 17.00'de üçüncülük maçında karşılaşacak.

Galatasaray ile Unicaja Malaga, organizasyonda 5. kez karşılaşacak

Galatasaray ile Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında İspanyol ekibiyle karşılaşan Galatasaray, söz konusu müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon son 16 turunda oynanan maçlarda Unicaja Malaga evindeki maçı 97-91 kazanırken, Galatasaray da İstanbul'daki karşılaşmadan 86-84'lük galibiyet geldi.

Galatasaray, Dörtlü Final'deki ekiplerin yenilmezlik serisini bitirdi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Dörtlü Final'de yer alan La Laguna Tenerife ve Unicaja Malaga'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serilerine son verdi.

Galatasaray, ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Unicaja Malaga'yı son 16 turunda konuk ettiği maçta 86-84 yenerek rakibinin 18 maç üst üste kazandığı seriyi bitirdi.

"Cimbom" Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa namağlup bir şekilde Dörtlü Final'e kalan La Laguna Tenerife'yi ise yarı finalde 90-80 mağlup ederek, İspanya ekibinin 14 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki ikinci kupasını hedefliyor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'daki ikinci kupası için sahaya çıkacak.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunda başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ULEB Avrupa Kupası finalinde Fransız ekibi Strasbourg'la karşılaştı.

Sarı-kırmızlı ekip, ilk maçı 66-62 kaybetmesine rağmen rövanşta rakibini 78-67 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

"Cimbom", Unicaja Malaga ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde erkek basketbol branşındaki ikinci kupasını müzesine götürecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Galatasaray, Galatasaray, Yunanistan, Basketbol, Güncel, Malaga, atina, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Finalde Unicaja Malaga ile Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 23:32:23. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Finalde Unicaja Malaga ile Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.