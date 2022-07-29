Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

29.07.2022 21:42

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentindeki Stans kasabasında ikinci etap kampını gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım, günü çift antrenmanla geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen sabah antrenmanı, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda oyunla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Akşam antrenmanının ise ilk yarım saati basın mensuplarına açık tutuldu. Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışma yapan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanı dar alan oyunuyla tamamladı.

İdmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, 31 Temmuz Pazar günü Salzburg'da İtalya'nın Fiorentina takımıyla hazırlık maçı yapacak.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

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