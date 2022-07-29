Akşam antrenmanının ise ilk yarım saati basın mensuplarına açık tutuldu. Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışma yapan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanı dar alan oyunuyla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen sabah antrenmanı, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda oyunla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.