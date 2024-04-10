- Galatasaray Futbol Takımı'ndan, Ramazan Bayramı mesajı
İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızın ve Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un, Ramazan Bayramı mesajları" denildi.
Paylaşılan videoda Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan; Mauro Icardi, Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan yer aldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Futbol Takımı'ndan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 5-6 turu ilk maçında Arkas Spor, yarın Spor Toto'yu konuk edecek. İzmir ekibi, galibiyetle sezonu 5. sırada tamamlamayı hedefliyor.
İngiltere'de birçok kulübün sahibi var. Manchester City, Newcastle United ve Hull City gibi takımlar yabancı yatırımcılar tarafından satın alındı. Şimdi ise Dirk Kuyt ve diğer efsane isimlerin bir İngiliz takımını satın alacağı konuşuluyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Alexander Djiku yer almazken, sakatlıklarını atlatan Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder kadroda yer aldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcular, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Teknik Direktör Fernando Santos ve ekibine kolonya ve çikolata ikramında bulunuldu. Genç futbolcular Semih Kılıçsoy ve Emrecan Terzi, büyüklerine ikramda bulunan isimler olarak öne çıktı.
Adıyaman'ın Sincik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sincik-Kahta karayolunda uygulama yaparken durdurdukları araçlardaki vatandaşlara bayram şekeri ikram etti. Jandarma personeli, uygulamadan memnun kalan vatandaşların bayramını kutladı.
Efeler Ligi'nde play-off finali ilk maçı Halkbank ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak. Halkbank, Galatasaray'ı 2-0 yenerek finale çıktı. Fenerbahçe ise Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek finale adını yazdırdı. Final serisi 5 maç üzerinden oynanacak ve üç galibiyete ulaşan taraf şampiyon olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?