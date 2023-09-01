Galatasaray, Gaziantep'e eksik gitti! Dünyaca ünlü 4 futbolcu kadroda yok - Son Dakika

Galatasaray, Gaziantep'e eksik gitti! Dünyaca ünlü 4 futbolcu kadroda yok

Son Güncelleme: 01.09.2023 17:31

Trendyol Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da bu maçın kamp kadrosu açıklandı. Aslan'da Sergio Oliveira, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech kadroda yer almadı.

GALATASARAY, GAZİANTEP DEPLASMANINDA

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray yarın saat 21.45'te deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın kamp kadrosu da belli oldu.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey ve Cedric Bakambu."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Gaziantep'e eksik gitti! Dünyaca ünlü 4 futbolcu kadroda yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Gaziantep'e eksik gitti! Dünyaca ünlü 4 futbolcu kadroda yok - Son Dakika
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