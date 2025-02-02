Galatasaray, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşacak

Galatasaray, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşacak

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Lider durumdalar.

02.02.2025 09:57
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olacağı Gaziantep FK ile ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Ligde sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 54 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 10. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in yenilgisiz tek takımı olan Galatasaray, Gaziantep deplasmanından 3 puanla ayrılıp, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

12. randevuda

Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 11 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 26 gol atarken, Gaziantep FK 11 gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 9 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 25 puanla bu alanda da zirvede bulunuyor. Aslan dış sahadaki tek puan kaybını 20. haftadaki Hatayspor karşısında 1-1'lik skorla aldı.

21 maçtır dış sahada yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmandaki son yenilgisini 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor'a 2-1 kaybederek yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından dış sahada geçtiğimiz sezon 12, bu sezon da 9 olmak üzere toplam 21 müsabakada mağlup olmadı. Cimbom bu süreçte 18 kez kazanırken, 3 defa da berabere kaldı.

Ligin en golcü takımı

Bu sezon hücumda etkili performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'deki karşılaşmaların hepsinde de gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 20 müsabakada 53 gol atarken, bu performansıyla ligin en golcü takımı.

Victor Osimhen'den son 5 maçta 5 gol

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada rakip fileleri 5 kez havalandırırken, toplamda da 12 gol kaydetti. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz 10, Yunus Akgün 6, Michy Batshuayi 5, Mauro Icardi ile Dries Mertens de 4'er kez gol sevinci yaşadı.

6 futbolcu sarı kart sınırında

Sarı-kırmızılılarda, 6 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira ve Ahmed Kutucu, Gaziantep FK karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumda 23. haftada İstanbul'daki Adana Demirspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Şubatta yoğun fikstür

Galatasaray, şubat ayında yoğun fikstürden geçecek. Sarı-kırmızılılar, bu ay Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere toplam 8 maç yapacak. Cimbom, Süper Lig'de Gaziantep FK, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Boluspor ve Konyaspor ile Avrupa Ligi play-off turunda da AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk ile Selçuk İnan 3. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Oynanan maçlarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, İnan da Kasımpaşa ve Gaziantep FK'nın başındaydı. Okan Buruk'un takımı 2 mücadeleyi de kazandı.

Kadir Sağlam yönetecek

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika

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