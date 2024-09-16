Galatasaray, Gaziantep FK ile Karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray, Gaziantep FK ile Karşılaşacak

Galatasaray, Gaziantep FK ile Karşılaşacak

Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı konuk ederek derbi öncesi serisini sürdürmek istiyor.

16.09.2024 11:37
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında evinde oynayacağı Gaziantep FK ile ligde 11. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 4 galibiyetle 12 puan aldı ve 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle sonucunda 3 puan topladı ve 14. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşısında galip gelip hem serisini sürdürmek hem de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmak istemiyor.

11. randevuda

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 10 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 8 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 23 gol atarken, Gaziantep FK 10 gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray 3-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

Ligde 4 maçını da kazandı

Sezona Süper Lig'de iyi başlayan Galatasaray oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte ligde; Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u yendi. Cimbom bu mücadelelerde 14 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Ligin en golcü takımı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda 14 gol kaydederken, 10'unu son iki karşılaşmada attı. Hücumda başarılı performans sergileyen sarı-kırmızılılar, ligin de en golcü takımı konumunda bulunuyor. Aslan'da Barış Alper Yılmaz 3, Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı da 2'şer kez rakip fileleri havalandırdı.

Okan Buruk ile Selçuk İnan 2. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Oynanan tek maçta Buruk, Galatasaray'ı, İnan da Kasımpaşa'da görev yapıyordu. Süper Lig'de 11 Mart 2023 tarihinde RAMS Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

Osimhen, Jakobs ve Sallai oynayamayacak

Galatasaray'da, Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Arjantinli golcü Mauro Icardi ile Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech oynayamayacak. Erteleme tarihinden sonra transfer edilen Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai de forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Gaziantep FK ile Karşılaşacak - Son Dakika

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