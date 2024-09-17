Galatasaray, Gaziantep FK'yi Ağırladı

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Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son müsabakanın ilk 11'inde 2 zorunlu değişiklik yaptı.

Ligde sezona 4'te 4 ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK ile oynaması gereken ancak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'undaki Young Boys maçları nedeniyle ertelenen 3. hafta karşılaşmasına çıktı.

RAMS Park'ta yapılan mücadeleye ev sahibi ekip, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi 11'i ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Recep Yalın Dilek, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Ligde son olarak sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk mecburi 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Rize temsilcisi karşısında ilk 11'de oynattığı yeni transferler Victor Osimhen ile Ismail Jakobs'a statü gereği forma veremedi. Ayrıca yeni transferlerden Roland Sallai de statüye takıldığı için kadroya alınamadı.

Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Batshuayi ile Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.

Batshuayi ligde ilk kez 11'de

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez bir lig maçına 11'de başladı.

Belçikalı santrfor, bu sezon görev aldığı 4 Süper Lig maçında da sonradan oyuna dahil oldu.

Bir golü bulunan Batshuayi, Gaziantep FK mücadelesiyle ilk kez bir lig maçının başlangıç kadrosunda yer aldı.

Berkan sol bek oynadı

Teknik direktör Okan Buruk, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu sol bekte görevlendirdi.

Geçen sezon birçok oyuncuyu farklı mevkide oynatıp verim alan Buruk, statü gereği kadroya alamadığı yeni transfer Jakobs'un yerine Berkan'ı sol bek oynattı.

Sol bek olarak görev yapabilen yeni transfer Jelert ise yedekler arasında oturdu.

Galatasaray'da kulübesinde 7 genç oyuncu oturdu

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde 21 yaş ve altında 7 futbolcu yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'ten sakatlık, Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai'den de statü gereği yararlanamadı.

Buruk, bu oyuncuların yokluğunda Gaziantep FK mücadelesinde 18 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman ve Recep Yalın Dilek, 20 yaşındaki Eyüp Aydın, 21 yaşındaki Metehan Baltacı, Elias Jelert ve Yusuf Demir'i kadroya aldı.

Galatasaray'da 33 yaşındaki kaleci Günay Güvenç, 31 yaşındaki orta saha Kerem Demirbay ve 25 yaşındaki stoper Victor Nelsson da Okan Buruk'tan görev bekledi.

Galatasaray taraftarından Selçuk İnan'a sevgi gösterisi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski kaptanlarından Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ı tribüne çağırdı.

Uzun süre Galatasaray forması terleten Selçuk İnan, Seyrantepe'ye rakip takım teknik direktörü olarak geldi. Selçuk, beşer Süper Lig ve TFF Süper Kupa, dört de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı eski takımının taraftarlarını selamladı.

Selçuk İnan, eski takım arkadaşı Galatasaray kaptanı Fernando Muslera ile sarılarak hasret giderdi.