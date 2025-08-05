Galatasaray Gaziantep Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.