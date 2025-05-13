Galatasaray Gaziantep\'te

GALATASARAY kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının oynanacağı Gaziantep'e geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası Finali için Galatasaray kafilesi, havayoluyla kente geldi. Gaziantep Havalimanı'na saat 18.30'da iniş yapan Galatasaray kafilesi, kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacakları otele geldi. Otel önünde çok sayıda Galatasaray taraftarı tezahüratlar eşliğinde takımına destek oldu.