Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Gençlerbirliği\'ni 2-1 Mağlup Etti
18.04.2026 22:30
Galatasaray, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

61. dakikada Sallai'nin ceza sahası içi sağ tarafından ortasında kale önünde bulunan Sane'nin vuruşuna meşin yuvarlak üst direğe çarpıp ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Batuhan Kolak, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

66. dakikada Metehan'ın sol kanattan ortasında Koita topu takip etti ve pasını Traore'ye aktardı. Traore'nin pasında penaltı noktasında buluşan Niang, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

80. dakikada Lang'ın sol kanattan ortasında arka tarafta kaleci Velho topu tokatladı. Ceza sahasında yaşanan karambolde Torreira'nın sol çaprazdan vole vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

85. dakikada Lang'ın sol kanattan pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Yunus'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson Kelven, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Dele Bashiru, Oğulcan Ülgün (Metehan Mimaroğlu dk. 46), Göktan Gürpüz (Adama Traore dk. 46), Franco Tongya (Samed Onur dk. 87), Sekou Koita (Cihan Çanak dk. 82), Mbaya Niang

Yedekler: Erhan Erentürk, Arda Çağan Çelik, Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai (Sacha Boey dk. 65), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira (Kaan Ayhan dk. 87), Gabriel Sara (Mario Lemina dk. 77), Leroy Sane, Yunus Akgün (Eren Elmalı dk. 87), Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi (Noa Lang dk. 78)

Yedekler: Batuhan Şen, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Mauro Icardi (dk. 2), Yunus Akgün (dk. 35) (Galatasaray), Mbaye Niang (dk. 66) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Roland Sallai, Uğurcan Çakır (Galatasaray), Franco Tongya, Zan Zuzek (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
Erdoğan, Barzani’nin oğlunu çok sevdi
Erdoğan, Barzani'nin oğlunu çok sevdi
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
Derbi öncesi puan farkı arttı Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
Derbi öncesi puan farkı arttı! Galatasaray, başkentte şampiyonluk ateşini yaktı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
SON DAKİKA: Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
