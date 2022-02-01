Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı

Galatasaray yeni golcüsü Bafetimbi Gomis'e kavuştu. 36 yaşındaki Fransız golcü, 18:00'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

"BENİM İÇİN DEĞERLİ OLAN İNSANLARIN YANINDA OLMAK İÇİN İSTANBUL'A GELİYORUM"

Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Bafetimbi Gomis, "Galatasaray benim ailem. İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Taraftarlardan çok mesaj aldım. Teşekkür ediyorum. Umarım bu hikayeyi güzel bitiririz." ifadelerini kullandı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.