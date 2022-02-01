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Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı - Son Dakika

Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı

01.02.2022 18:28
Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi. 18.00'de Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Fransız golcü, sarı-kırmızılı ekiple 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Gelir gelmez açıklamalarda bulunan Gomis, "Galatasaray benim ailem. İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Galatasaray yeni golcüsü Bafetimbi Gomis'e kavuştu. 36 yaşındaki Fransız golcü, 18:00'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

"BENİM İÇİN DEĞERLİ OLAN İNSANLARIN YANINDA OLMAK İÇİN İSTANBUL'A GELİYORUM"

Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Bafetimbi Gomis, "Galatasaray benim ailem. İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Taraftarlardan çok mesaj aldım. Teşekkür ediyorum. Umarım bu hikayeyi güzel bitiririz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray golcüsüne kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi

1.5 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

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Atatürk Havalimanı, Bafetimbi Gomis, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı - Son Dakika
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