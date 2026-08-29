Galatasaray-Göztepe maçının sonunda büyük sürpriz - Son Dakika
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Galatasaray-Göztepe maçının sonunda büyük sürpriz

Galatasaray-Göztepe maçının sonunda büyük sürpriz
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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe’yi 3-2 mağlup etti. Maç sonunda Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, yeşil sahaya indi. Taraftarlarla bir araya gelen Portekizli yıldız, tüm tribünlere giderek üçlü çektirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu anlarda büyük sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Göztepe’yi ağırlayan Galatasaray, nefes kesen mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmayı başardı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Rams Park tribünlerinde unutulmaz anlar yaşandı.

RAFAEL LEAO SAHAYA İNDİ

Sarı-kırmızılı ekibin Milan'dan kadrosuna katarak dünya futbolunda büyük ses getirdiği yeni transferi Rafael Leao, galibiyetin ardından yeşil sahaya ayak bastı. Bitiş düdüğü sonrası saha ortasına gelen Portekizli süper yıldız, tribünleri coşturan özel bir gösteriye imza attı.

Galatasaray-Göztepe maçının sonunda büyük sürpriz

TRİBÜNLERİ GEZİP ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Taraftarların tezahüratları eşliğinde stadyumdaki tüm tribünleri tek tek dolaşan Leao, taraftarla bütünleşti. Coşkunun tavan yaptığı anlarda bayrak dalgalandıran ve tüm stada üçlü çektiren yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı renklere hızlı bir giriş yaptı. Tribünlerin büyük sevgi gösterisinde bulunduğu ve uzun süre alkışladığı Leao, Galatasaray kariyerinin ilk iç saha galibiyetini taraftarıyla birlikte kutlamış oldu.

Galatasaray-Göztepe maçının sonunda büyük sürpriz

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Rafael Leao, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Göztepe maçının sonunda büyük sürpriz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray-Göztepe maçının sonunda büyük sürpriz - Son Dakika
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