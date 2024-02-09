Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun Hatayspor'a geçici transferini tamamladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun Hatayspor'a geçici transferini tamamladı

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu\'nun Hatayspor\'a geçici transferini tamamladı

Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır.

09.02.2024 21:06
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Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun Hatayspor'a geçici transferini tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun Hatayspor'a geçici transferini tamamladı - Son Dakika
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