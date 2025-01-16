Galatasaray Hatayspor Maçına Hazır

GALATASARAY, Süper Lig'in 20'nci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 20'NCİ haftasında yarın saat 20.00'de Hatayspor'a konuk olacak.
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