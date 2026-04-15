Galatasaray HDI, Halkbank\'ı 3-0 Yendi

SALON: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş
GALATASARAY HDI SİGORTA: Patry, Ahmet Tümer, Jaeschke, Maar, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç)
HALKBANK: Leal, Ertuğrul Metin, Sokolov, Kaziyski, Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Sliwka, Sotola, Tuna Uzunkol, Emre Tayaz)
SETLER: 25-17, 25-18, 25-22
SÜRE: 1 saat 20 dakika
Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank karşısında mücadeleyi 3-0 kazandı. Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren sarı-kırmızılı ekip, adını finale yazdırdı.
Galatasaray HDI Sigorta, finalde Spor Toto'yu eleyen Ziraat Bankkart ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
