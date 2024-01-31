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Galatasaray HDI Sigorta, Mint Vero Volley'e 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta, Mint Vero Volley'e 3-0 mağlup oldu

Galatasaray HDI Sigorta, Mint Vero Volley\'e 3-0 mağlup oldu

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, İtalya'nın Mint Vero Volley ekibine 3-0 mağlup oldu. Mint Vero Volley, Arena Di Monza'da oynanan karşılaşmada 25-17, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 galip geldi. Rövanş maçı ise 6 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

31.01.2024 23:35
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Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, İtalya'nın Mint Vero Volley ekibine 3-0 mağlup oldu.

Arena Di Monza'da oynanan karşılaşmada Mint Vero Volley, 25-17, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 galip geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 6 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta, Mint Vero Volley'e 3-0 mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray HDI Sigorta, Mint Vero Volley'e 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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