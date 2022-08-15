Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İranlı smaçör Morteza Sharifi'yi transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Spor Toto takımında forma giyen 23 yaşındaki İranlı voleybolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "İran milli takımının kadrosunda da yer alan Morteza Sharifi'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Morteza Sharifi'yi kadrosuna kattı - Son Dakika