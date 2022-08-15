Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Morteza Sharifi'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Morteza Sharifi'yi kadrosuna kattı

15.08.2022 15:40
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Morteza Sharifi'yi kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İranlı smaçör Morteza Sharifi'yi transfer etti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İranlı smaçör Morteza Sharifi'yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Spor Toto takımında forma giyen 23 yaşındaki İranlı voleybolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "İran milli takımının kadrosunda da yer alan Morteza Sharifi'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Nazlı Eda Kafkas'ı transfer etti Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Nazlı Eda Kafkas'ı transfer etti
Kaynak: AA

Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Morteza Sharifi'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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