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Galatasaray HDI Sigorta, Mint Vero Volley Monza'ya 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta, Mint Vero Volley Monza'ya 3-0 mağlup oldu

Galatasaray HDI Sigorta, Mint Vero Volley Monza\'ya 3-0 mağlup oldu

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında İtalya temsilcisi Mint Vero Volley Monza takımına 25-17, 25-14 ve 25-16'lık setler sonucu 3-0 mağlup oldu. Serinin rövanşı 6 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

01.02.2024 00:21
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SALON: Di Monza Arena

HAKEMLER: Tomislav Popovic, Jose Caramez Pereira

MINT VERO VOLLEY MONZA: Visic, Loeppky, Maar, Mujanovic, Galassi, Beretta, Gil Kreling, Di Martino, Gaggini (L), Szwarc

GALATASARAY HDI SİGORTA: Mijailovic, Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Ahmet Tümer, Beytullah Hatipoğlu (L), Kujundzic, Aykut Acar, Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Osman Çağatay Durmaz

SETLER: 25-17, 25-14, 25-16

SÜRE: 70 dakika (23', 23', 24')

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında İtalya temsilcisi Mint Vero Volley Monza takımına 25-17, 25-14 ve 25-16'lık setler sonucu 3-0 mağlup oldu. Serinin rövanşı 6 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta, Mint Vero Volley Monza'ya 3-0 mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray HDI Sigorta, Mint Vero Volley Monza'ya 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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