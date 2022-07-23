Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce üç dönem sarı-kırmızılı formayı giyen 40 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray HDI Sigorta, Selçuk Keskin'i kadrosuna dahil etti - Son Dakika

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