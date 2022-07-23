Galatasaray HDI Sigorta, Selçuk Keskin'i kadrosuna dahil etti - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta, Selçuk Keskin'i kadrosuna dahil etti

23.07.2022 16:50
Galatasaray HDI Sigorta, Selçuk Keskin'i kadrosuna dahil etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör Selçuk Keskin'i kadrosuna dahil etti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör Selçuk Keskin'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce üç dönem sarı-kırmızılı formayı giyen 40 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Selçuk Keskin, kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Arkas Spor, Çankaya Üniversitesi, Ziraat Bankası, Polis Akademisi, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe formalarını giydi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta, Selçuk Keskin'i kadrosuna dahil etti - Son Dakika

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