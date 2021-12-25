Antalyaspor'u mağlup ederek 7 hafta sonra galibiyetle tanışan Galatasaray'da takımın önde gelen futbolcuları, Giresunspor maçında cezalı duruma düştü.
Sarı-kırmızılılarda mücadelenin 49. dakikasında Marcao ve 78. dakikasında Kerem Aktürkoğlu gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcular, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Afrika Uluslar Kupası için milli takıma katılacak Feghouli ve Mostafa Mohamed de Karadeniz ekibi karşısında sahada olamayacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek - Son Dakika Spor