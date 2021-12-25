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Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek - Son Dakika

Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek

25.12.2021 20:31
Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta sarı kart gören Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Diğer taraftan Afrika Uluslar Kupası için milli takıma katılacak Feghouli ve Mostafa Mohamed de Karadeniz ekibi karşısında sahada olamayacak.

Antalyaspor'u mağlup ederek 7 hafta sonra galibiyetle tanışan Galatasaray'da takımın önde gelen futbolcuları, Giresunspor maçında cezalı duruma düştü.

MARCAO VE KEREM, GİRESUNSPOR MAÇINDA YOK

Sarı-kırmızılılarda mücadelenin 49. dakikasında Marcao ve 78. dakikasında Kerem Aktürkoğlu gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcular, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Afrika Uluslar Kupası için milli takıma katılacak Feghouli ve Mostafa Mohamed de Karadeniz ekibi karşısında sahada olamayacak.

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Antalyaspor, Giresunspor, Galatasaray, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek - Son Dakika
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