Giresunsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında Galatasaray'a gönderme yaptı

Giresunspor, Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Yeşil-beyazlı ekip, güçlü rakibini 1-0 mağlup etti.
Giresunsporlu futbolcular galibiyeti kutlarken, soyunma odasından gelen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Giresunspor'a galibiyeti getiren golü atan Borja Sainz ile savunma oyuncusu Sergen Picinciol'un toplu çekilen fotoğrafta dil çıkardıkları görüldü. İki futbolcunun bu hareketi Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'e gönderme olarak yorumlandı. Bilindiği üzere Belçikalı yıldız attığı gollerden sonra dil çıkararak sevinç yaşıyordu.
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