Giresunsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında Galatasaray'a gönderme yaptı - Son Dakika
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Giresunsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında Galatasaray'a gönderme yaptı

14.08.2022 13:07

Yeni sezonda çok güçlü bir takım kuran Galatasaray'ı evinde mağlup etmeyi başaran Giresunsporlu futbolcular, sarı-kırmızılılara gönderme yaptı. Soyunma odasında galibiyeti kutlayan futbolcular, Aslan'ın yeni transferi Dries Mertens'in meşhur gol sevincini taklit etti. Belçikalı yıldız attığı gollerden sonra dil çıkararak sevinç yaşıyordu.

Giresunspor, Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Yeşil-beyazlı ekip, güçlü rakibini 1-0 mağlup etti.

SOYUNMA ODASI FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Giresunsporlu futbolcular galibiyeti kutlarken, soyunma odasından gelen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

YENİ TRANSFERE OLAY GÖNDERME

Giresunspor'a galibiyeti getiren golü atan Borja Sainz ile savunma oyuncusu Sergen Picinciol'un toplu çekilen fotoğrafta dil çıkardıkları görüldü. İki futbolcunun bu hareketi Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'e gönderme olarak yorumlandı. Bilindiği üzere Belçikalı yıldız attığı gollerden sonra dil çıkararak sevinç yaşıyordu.

Galatasaray'ı deviren Giresunsporlu futbolculardan olay gönderme
Galatasaray'ı deviren Giresunsporlu futbolculardan olay gönderme
Galatasaray'ı deviren Giresunsporlu futbolculardan olay gönderme
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Son Dakika Spor Giresunsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında Galatasaray'a gönderme yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresunsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında Galatasaray'a gönderme yaptı - Son Dakika
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