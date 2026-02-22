Galatasaray'ı korkutan tablo - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'ı korkutan tablo

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'ı korkutan tablo
22.02.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'ı korkutan tablo
Haber Videosu

Juventus ile oynadığı mücadelenin ardından Konyaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetlerinden sonra ligde tam 8 puan kaybetti.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, bu sezonUEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetlerin ligde istediği sonuçları alamıyor. Sarı-kırmızılar, Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı maçların ardından ligde 8 puan kaybetti.

LIVERPOOL ZAFERİ SONRASI BEŞİKTAŞ'I YENEMEDİ

Galatasaray, evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0 etti ve tüm dünyada adından söz ettirdi. Cimbom, bu maçın ardından ligde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti.

GÖRKEMLİ AJAX GALİBİYETİ SONRASI İLK YENİLGİ

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla yenen Galatasaray, ligde Kocaelispor'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.

JUVENTUS GALİBİYETİ VE KONYASPOR MAĞLUBİYETİ

Galatasaray, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 gibi tarihi skorla mağlup etti. Ardından ligde Konyaspor ile karşılaşan Cimbom, bu maçı 2-0 kaybederek 3 puan daha bıraktı.

3 PUANLAR SONRASI 8 PUAN GİTTİ

Böylece Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetleri sonrası ligde oynadığı maçlarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplamda 8 puan kaybetti.

Galatasaray, Konyaspor, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ı korkutan tablo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    daha yeni baslıyoruz durun bakalım. ilelebet Fenerbahce. 31 66 Yanıtla
    Ahmet Ekinci Ahmet Ekinci:
    cik cik 36 24
    Ali Arat Ali Arat:
    hds a b k 8 9
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    12 senedir goruyoruz sizi ...HAYALLER HAYALLER 9 5
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan ilk görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı ABD’li turistler havalimanında rehin alındı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı
19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 00:08:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Galatasaray'ı korkutan tablo - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.