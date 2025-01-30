Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden eleyen takım sıfır çekti - Son Dakika
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Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden eleyen takım sıfır çekti

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta mücadeleleri sonucunda takımların durumları belli oldu. Galatasaray'ı iki maçta da mağlup ederek Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanan İsviçre ekibi Young Boys, lig etabında 8 maçta hiç puan alamadı ve -21 averajla sonuncu sırada yer aldı. Takım, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Slovan Bratislava ile birlikte sıfır çeken ilk takım oldu.

30.01.2025 11:41  Güncelleme: 13:21
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Şampiyonlar Ligi elemeleri Play-off etabında temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup ederek Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanan Young Boys neye uğradığını şaşırdı.

SIFIR ÇEKTİLER

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının lig etabında 8 maça çıkan İsviçre ekibi, bu karşılaşmaların hiçbirinden puan alamadı. İlk maçında Aston Villa'ya 3-0 mağlup olan Young Boys ardından Barcelona'ya 5-0, Inter'e ise 1-0 yenildi. Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-1 yenilen Young Boys sırasıyla Atalanta'ya 6-1, Stuttgart'a 5-1, Celtic'e 1-0 ve son olarak Kızılyıldız'a 1-0 mağlup oldu.

3 GOL ATIP 24 GOL YEDİLER

Young Boys lig etabının bitmesiyle birlikte hiç puan alamayarak -21 averajla sonuncu sırada yer aldı. İsviçre temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. Young Boys böylece Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Slovan Bratislava ile birlikte sıfır çeken ilk takım oldu.

DEVLER LİGİ'NE VEDA EDENLER

  • Dinamo Zagreb
  • Stuttgart
  • Shakhtar Donetsk
  • Bologna
  • Kızılyıldız
  • Sturm Graz
  • Sparta Prag
  • Leipzig
  • Girona
  • Salzburg
  • Slovan Bratislava
  • Young Boys
Galatasaray\'ı Şampiyonlar Ligi\'nden eleyen takım sıfır çekti

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Young Boys, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden eleyen takım sıfır çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaray geç form tutan bir takım. Ondan sonra 27 maçtır yenilmedigini de yazın. 81 11 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Konferans liginde puan toplamak kolayken, FB Nordsjelansdsagsh takımdan bile 6 yerse yeterince ülke puanı toplayamayız, şampiyon takımımız gruplara direkt kalmak yerine sezon başı hazır değilken ön eleme oynar. Young Boys gibi takımların olduğu ülkelerde de lige erken başlayıp form tutuyorlarken, bizim ülke takımları hazırlık maçları kondisyon yüklemeler yüzünden kaybediyor. 74 3 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra sıfır çeken bir türk olmayan takım, bir nevi fenerin ve Beşiktaş'ın şerefini kurtarmış bu ezikliği sadece Türk takımları yaşamıyor bunu gördü tüm cümle alem 38 14 Yanıtla
  • Ahmet ÖZTÜRK:
    “Beni Türk hakemlerine emanet edin.” Okan BURUK 20 17 Yanıtla
  • Engin Metinel:
    GS küçük takimlara yeniliyo genelde 27 9 Yanıtla
  • Engin Engo:
    SKİ FORMATTADA FB SIFIR ÇEKMİŞTİ 24 3 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Menerlilere bi olay daha çıktı. Max futbol bilgileriyle. 19 5 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Bu tarz ülkeler lige erken başlayıp form tutarken, bizim ülke takımları hazırlık maçları kondisyon yüklemeler yüzünden kaybediyor. Konferans liginde puan toplamak kolayken, FB Nordsjelansdsagsh takımdan bile 6 yerse ülke puanı toplayamayız, şampiyon takımımız gruplara direkt kalmak yerine ön eleme oynar. Bunlar yüzünden puanımız "yeterince" yükselmedi, temsilcimiz Galatasaray Manchester'ı deplasmanda yenmesine rağmen sezon başı zarar gördü. 22 1 Yanıtla
  • antoan pandelas:
    bücür hala izliyormu Fenerbahçe göztepe maçını :))??? 6 9 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Malum takımı eleyen -21 averaj ve puansız gruptan çıkamazken bizi eleyen Lille ilk 8 de direk gruplardan çıktı.sonra bi Avrupa fatihi vb laf ediyorsunuz böyle söyleyerek fatih ismine. Hakaret ediyorsunuz 2 11 Yanıtla
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