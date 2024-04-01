Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 8. kez karşılaşacak.
İki ekip arasında geride kalan 7 lig maçından 4'ünü (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.
İstanbul'daki maçlar
İki ekip, İstanbul'da yapılan maçlarda 3 kez birbirine rakip oldu.
Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 3 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 9 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.
En farklı skorlar
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi.
Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray ile Atakaş Hatayspor Süper Lig'de 8. kez karşılaşacak - Son Dakika
Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Oryantiring Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar müsabakaları Fuar Alanında tamamlandı. Yunus Emre Ortaokulu ve Osman Atilla Ortaokulu takımları birinci oldu. Utku Şimşek ve Zeren Bakırcı bireyselde birinci oldu. Ödüller Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi.
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. İstanbulspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan haftanın açılış maçı olacak. Hafta, 4 Nisan Perşembe günü yapılacak 2 mücadeleyle tamamlanacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rize temsilcisi, son maçında Gaziantep FK'yi yendi ve 7. sırada yer alıyor. Casper Hojer, Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine ise kadroda yer alamayacak. İstanbul'a giden ekip, son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü, son maçta galibiyet elde etti ve düşme hattının 2 puan önünde 14. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı yendi ve 8. sırada bulunuyor. Ankaragücü deplasmanda galibiyet hasreti yaşıyor ve son 4 maçını kaybetti. İki efsane futbolcu Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın ise ikinci kez teknik direktörlük kariyerlerinde rakip olacak.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Galatasaray, 30 maç sonunda liderlik koltuğunda yer alırken, Atakaş Hatayspor ise 15. sırada bulunuyor. Galatasaray'da kaleci Günay cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Takımda ayrıca birçok oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'ın ara transfer döneminde transfer ettiği Serge Aurier, ilk maçına çıkabilir. Teknik direktör Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun iç saha galibiyet rekorunu kırmak istiyor. Galatasaray, son 11 lig maçını kazandı ve sahasında bu sezon hiç puan kaybetmedi. Galatasaray, bu sezon sadece Hatayspor'a mağlup oldu. Barış Alper Yılmaz ise 100. maçına hazırlanıyor.
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması, savunma ve hücum çalışmalarıyla tamamlandı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?