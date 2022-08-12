Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig'de 15. randevuya çıkacak - Son Dakika
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Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig'de 15. randevuya çıkacak

12.08.2022 09:16
Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig'de 15. randevuya çıkacak

Galatasaray ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 15. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 14 randevunun 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 3'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 12 kez havalandırdı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

İstanbul'da sarı-kırmızılıların attığı 14 gole, yeşil-beyazlılar 7 golle karşılık verdi.

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Bitexen Giresunspor, ilk hafta mağlubiyetini Galatasaray karşısında telafi etmek istiyor Bitexen Giresunspor, ilk hafta mağlubiyetini Galatasaray karşısında telafi etmek istiyor Galatasaray, Süper Lig'de Giresunspor'u konuk edecek Galatasaray, Süper Lig'de Giresunspor'u konuk edecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig'de 15. randevuya çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig'de 15. randevuya çıkacak - Son Dakika
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