Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig'de 15. randevuya çıkacak - Son Dakika

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