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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa finali iptal edildi - Son Dakika
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa finali iptal edildi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finali, Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkan takımlara izin verilmemesi nedeniyle iptal edildi. Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye dönüş yapacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa finali iptal edildi
29.12.2023 - 20:58,
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Galatasaray ile Fenerbahçe, arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da TSİ 20.45'te oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finali iptal edildi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da TSİ 20.45'te kozlarını paylaşacaktı. Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı. Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı. İki kulübün geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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