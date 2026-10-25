Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi RAMS Park'ta 16 derece sıcaklıkta oynanacak - Son Dakika
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Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi RAMS Park'ta 16 derece sıcaklıkta oynanacak

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Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi RAMS Park\'ta 16 derece sıcaklıkta oynanacak
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre maç saatinde hava sıcaklığının 16 derece, nem oranının yüzde 90 olması bekleniyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta oynanacak derbide, maç saatinde termometrelerin 16 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde hava sıcaklığının 16 derece olmasının beklendiği ifade edildi. Nem oranı ise yüzde 90 olacak.

Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel MüdürlüğüTrendyol Süper LigGalatasarayFenerbahçeGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi RAMS Park'ta 16 derece sıcaklıkta oynanacak - Son Dakika
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