Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa maçında karşılaşacak

Galatasaray ile Fenerbahçe, Al-Awwal Park Stadyumu'nda karşılaşacak

Fenerbahçe, 4'üncü kupanın peşinde

Fred ve Mert Hakan takımda yer alacak

Galatasaray 7'nci kez kazanmak istiyor

İsmail Kartal 2'nci, Okan Buruk ilk Süper Kupa hedefinde

5'inci kez yurt dışında oynanacak

Stat 25 bin kişi kapasiteli

108 milyon TL dağıtılacak

Biletler indirimli

Özel davetliler de yer alacak

Norm Ender ve birçok sanatçı sahne alacak

Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/Riyad(Suudi Arabistan), - Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Yarın saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'ndaki mücadelede Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

Ligde şampiyonluk yarışı için kıyasıya mücadele veren Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçında bir kez daha karşılaşacak. Ligin 18'inci haftasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 24 Aralık Pazar günü karşılaşan ezeli rakipler sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE, 4'ÜNCÜ KUPANIN PEŞİNDE

Fenerbahçe ise bu kupada daha önce 5 kez final oynadı. Sarı-lacivertli ekip, 2007, 2009 ve 2014 yıllarında bu kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012 ve 2013 yıllarında ise Galatasaray'a mağlup olmuştu.

FRED VE MERT HAKAN TAKIMDA YER ALACAK

Fenerbahçe'de Fred ile Mert Hakan, Süper Kupa maçında takımlarında yer alacak. Ligde oynanan Kayserispor maçındaki kırmızı kartları sebebiyle Galatasaray derbisinde görev alamayan Fred ile Mert Hakan, Süper Kupa maçında takımlarına destek olacak. Öte yandan sakatlıkları devam eden Zajc ile Becao mücadelede yer alamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadeleye şu 11'le çıkacak: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko."

GALATASARAY 7'NCİ KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Galatasaray, Süper Kupa karşılaşmasında Fenerbahçe'yi yenerek bu kupada 7'nci defa mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilki 2008 yılında olmak üzere 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında bu kupayı kazanma başarısı göstermişti. Galatasaray, daha önce oynadığı 3 final karşılaşmasından ise boynu bükük ayrılan taraf oldu.

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in Süper Kupa maçında Fenerbahçe'ye karşı oynaması beklenmiyor. Okan Buruk'un ligde oynanan karşılaşmaya göre hücum hattında ve orta saha bölgesinde değişikliğe gideceği gelen bilgiler arasında. Sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe karşısındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde;

"Muslera- Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi"

İSMAİL KARTAL 2'NCİ, OKAN BURUK İLK SÜPER KUPA HEDEFİNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2014 yılında Süper Kupa'yı Fenerbahçe ile kazanma başarısı göstermişti. Kartal, Prandelli yönetimindeki Galatasaray'ı 0-0 biten maçta penaltılar sonucunda 3-2 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise bu kupada daha önce 1 kez final oynadı. 2021 yılında Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, kupayı Trabzonspor'a kaptırmıştı.

5'İNCİ KEZ YURT DIŞINDA OYNANACAK

Süper Kupa karşılaşmasına 5'inci kez Türkiye dışında bir ülke ev sahipliği yapacak. Süper Kupa karşılaşması daha önce 3 kez Almanya, 1 kez de Katar olmak üzere 4 kez yurt dışında yapılmıştı. Yurt dışında oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

30.07.2006

Galatasaray - Beşiktaş: 0-1 (Commerzbank Arena/Almanya)

05.08.2007

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1 (Rheinenergie Stadı/Almanya)

17.08.2008

Galatasaray - Kayserispor: 2-1 (MSV Arena/Almanya)

05.01.2022

Beşiktaş - Antalyaspor: 1-1 (Penaltılar 4-2) (Ahmed Bin Ali/Katar)

SÜPER KUPA KARŞILAŞMASINA İLGİ YOĞUN

Öte yandan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasına yoğun bir ilgi söz konusu. 25 bin kişi kapasiteli Al-Awwal Park'ta oynanacak olan karşılaşma öncesinde bu sabah itibariyle yaklaşık 20 bin bilet satılmış durumda. Maç saatine kadar bütün biletlerin tükenmesi bekleniyor. Ayrıca şehir içinde birçok billboardlarda ve alışveriş merkezinde karşılaşmanın reklamı da yapılıyor.

STAT 25 BİN KİŞİ KAPASİTELİ

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi konuk edecek Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu, 25 bin kişi kapasiteye sahip. Stat, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi ekiplerinden Al-Nassr FC'ye ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte gibi futbolcuların mücadele ettiği statta ülkemizde de görev alan Talisca ve Alex Telles sahne alıyor.

108 MİLYON TL DAĞITILACAK

Riyad'da oynanacak Süper Kupa maçına dev bütçe ayrıldı. Mücadeleden galip ayrılan takım 65 milyon TL'yi kasasına götürecekken diğer takım ise 43 milyon TL'nin sahibi olacak. Toplamda 108 milyon TL'nin dağıtılacağı dev organizasyonda Suudi Arabistan, iki takımın ulaşım ve konaklama ve diğer harcamalarını karşılayacak.

BİLETLER İNDİRİMLİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı biletlerinde indirime gidildiğini açıkladı. Satışları devam eden biletlerin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.

ÖZEL DAVETLİLER DE YER ALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçına birçok davetli de götürecek. Mücadele öncesinde statta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla etkinlikler de yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milletvekilleri; Mehmet Baykan ile Saffet Sancaklı, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra eski futbolcular; Mehmet Topal, Selçuk İnan, Gökhan Gönül, Mondragon, Kuyt, teknik direktörler; Mircea Lucescu, Robert Mancini, Vincenzo Montella Riyad'a davet edilenler arasında yer alacak. Bu isimlerin yanı sıra sanatçılar; Norm Ender, Dj Faruk Sabancı, Pelin Altan - Anıl Altan, Mert Yazıcıoğlu, Latif Serkan Altınorak, Gülsün Işıklı, Emre Aslan, sunucular; Murat Yıldırım - İman Elbani Yıldırım da Suudi Arabistan'da olacak.

NORM ENDER VE BİRÇOK SANATÇI SAHNE ALACAK

Mücadele öncesinde ses ve ışık gösterilerinin yapılacağı Al-Awwal Park Stadyumu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100'üncü yılına özel tören gerçekleştirilecek. Birçok sanatçının sahne alacağı maç öncesinde Norm Ender 100'üncü Yıl Marşı'nı seslendirecek. Ayrıca 100 kişilik ekiple Türk bayrağı, Atatürk posteri ve kulüp armaları açılacak.