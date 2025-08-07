Galatasaray İlk Haftada Parlıyor

Galatasaray Futbol Takımı, ligde ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, 67 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 46 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 28 ilk hafta maçının ise 15'ini kazandı, 7'sini kaybetti, 6'sında ise berabere kaldı.

Gaziantep deplasmanında yenilgisi yok

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcileriyle deplasmanda yaptığı ilk hafta maçlarında mağlup olmadı.

Lig tarihinde sezonu Gaziantep'te 2 kez açan Galatasaray, 2001-2022 sezonunda 1-1 berabere kaldığı Gaziantepspor'u 2009-2010 sezonunda 3-2 yendi.

Gaziantep FK ile sezon açılış maçında 1 kez karşılaşan Galatasaray, 2020-2021 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı 3-1 kazanmıştı.

Sadece 10 maçta gol atamadı

Galatasaray, 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 57'sinde gol atarken, sadece 10'unda suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı 38 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonunda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

İlk hafta maçları

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1959 Ankara Demirspor-Galatasaray 0-2 1959-1960 Galatasaray-Beykoz 2-0 1960-1961 Galatasaray-Vefa 2-0 1961-1962 Şekerhilal-Galatasaray 0-1 1962-1963 Göztepe-Galatasaray 0-1 1963-1964 Galatasaray-Kasımpaşa 0-0 1964-1965 Galatasaray-Feriköy 4-0 1965-1966 Galatasaray-Vefa 1-2 1966-1967 Hacettepe-Galatasaray 1-1 1967-1968 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-2 1968-1969 Galatasaray-Vefa 1-0 1969-1970 Galatasaray-Altınordu 2-0 1970-1971 Bursaspor-Galatasaray 1-0 1971-1972 Galatasaray-Eskişehirspor 1-1 1972-1973 Galatasaray-PTT 3-0 1973-1974 Galatasaray-Boluspor 3-1 1974-1975 Galatasaray-Giresunspor 2-0 1975-1976 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 1976-1977 Boluspor-Galatasaray 1-0 1977-1978 Galatasaray-Zonguldakspor 1-0 1978-1979 Galatasaray-Diyarbakırspor 3-0 1979-1980 Göztepe-Galatasaray 3-1 1980-1981 Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir) 4-1 1981-1982 Adana Demirspor-Galatasaray 1-3 1982-1983 Galatasaray-Mersin İdmanyurdu 1-0 1983-1984 Galatasaray-Karagümrük 4-0 1984-1985 Galatasaray-Denizlispor 0-1 1985-1986 Galatasaray-Samsunspor 3-0 1986-1987 Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya) 0-1 1987-1988 Eskişehirspor-Galatasaray 0-1 1988-1989 Galatasaray-Karşıyaka 4-1 1989-1990 Samsunspor-Galatasaray 1-0 1990-1991 Galatasaray-Boluspor 1-1 1991-1992 Galatasaray-Sarıyer 2-0 1992-1993 Gençlerbirliği-Galatasaray 0-3 1993-1994 Galatasaray-Zeytinburnuspor 3-0 1994-1995 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-1 1995-1996 Vanspor-Galatasaray 0-1 1996-1997 Vanspor-Galatasaray 1-2 1997-1998 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-0 1998-1999 Galatasaray-Altay 3-1 1999-2000 Galatasaray-Gaziantepspor 1-2 2000-2001 Denizlispor-Galatasaray 0-1 2001-2002 Gaziantepspor-Galatasaray 1-1 2002-2003 Galatasaray-Samsunspor 4-1 2003-2004 Galatasaray-Diyarbakırspor 2-1 2004-2005 Galatasaray-Konyaspor 3-1 2005-2006 Galatasaray-Konyaspor 2-1 2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray 1-1 2007-2008 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz) 4-0 2008-2009 Galatasaray-Denizlispor 4-1 2009-2010 Gaziantepspor-Galatasaray 2-3 2010-2011 Sivasspor-Galatasaray 2-1 2011-2012 İBB Spor-Galatasaray 2-0 2012-2013 Galatasaray-Kasımpaşa 2-1 2013-2014 Galatasaray-Gaziantepspor 2-1 2014-2015 Bursaspor-Galatasaray 0-2 2015-2016 Sivasspor-Galatasaray 2-2 2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0 2017-2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1 2018-2019 MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-3 2019-2020 Denizlispor-Galatasaray 2-0 2020-2021 Galatasaray-Gaziantep FK 3-1 2021-2022 Giresunspor-Galatasaray 0-2 2022-2023 Antalyaspor-Galatasaray 0-1 2023-2024 Kayserispor-Galatasaray 0-0 2024-2025 Galatasaray-Hatayspor 2-1

Kaynak: AA