Galatasaray İlk Yarıda Elfsborg'u 3-0 Geçti

Spor

Stat: RAMS Park

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen, Icardi

Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Besfort Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Badioo, Arber Zeneli

Goller: Dk. 28 Icardi, Dk. 39 Pettersson, (Kendi kalesine), Dk. 44 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 38 Yegbe (Elfsborg)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İsveç ekibi Elfsborg karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

2. dakikada Mertens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Icardi, uygun durumda kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Pettersson, soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

4. dakikada Ouma'nın ceza yayı gerisinden şutunda kaleci Günay, soluna uzanarak topun sahibi oldu.

10. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Icardi, ön direkte topa kafa vurdu. Kaleci Pettersson, meşin yuvarlağı son anda çeldi.

15. dakikada sağ kanattan Mertens'in ortaladığı topa Osimhen, arka direkte kafayla vurdu. Kaleci Pettersson'un çeldiği meşin yuvarlak, yükseklik kazanarak ceza sahası sağ çaprazındaki Barış Alper'e geldi. Bu oyuncunun röveşatasında top yandan auta gitti.

28. dakikada Galatasaray, golü buldu. Osimhen'in pasında meşin yuvarlakla buluşan Mertens, ceza yayından şutunu çekti. Direkten dönen topu önünde bulan Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

39. dakikada Galatasaray, 2. golü buldu. Sara'nın sağdan ortasında altıpas üzerinde yükselen Abdülkerim Bardakcı, kafa vuruşunu yaptı. Yükselerek önce yan direğe sonra da kaleci Pettersson'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

44. dakikada Galatasaray, durumu 3-0 yaptı. Sara'nın uzun pasında ceza yayında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 3-0.

45. dakikada Mertens'in pasında ceza sahasına giren Barış Alper'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Pettersson, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.