Galatasaray'ın 26. Şampiyonluğu Romanya'da Kutlandı

Romanya'da düzenlenen etkinlikte Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu kutlandı.

Romanya Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen kutlama programına yaklaşık 300 taraftar katıldı.

Etkinliğe Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sarıgül ve sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu'nun yanı sıra Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi ve Rumen teknik direktör Razvan Lucescu da katıldı.

Romanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Ali Rıza Koska'nın konuşması ve plaket takdimiyle başlayan programda, hayatını kaybeden eski teknik direktör Mircea Lucescu da anıldı.