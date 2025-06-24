Galatasaray'ın 5 Yıldızlı Forması Brüksel'deki Manneken Pis Heykelini Süsledi - Son Dakika
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Galatasaray'ın 5 Yıldızlı Forması Brüksel'deki Manneken Pis Heykelini Süsledi

Galatasaray\'ın 5 Yıldızlı Forması Brüksel\'deki Manneken Pis Heykelini Süsledi
24.06.2025 21:37  Güncelleme: 21:48
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Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı özel forma, Brüksel'in ikonik simgesi Manneken Pis heykeline giydirildi. Etkinlikte Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, Galatasaray'ı kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı özel forma, Belçika'nın başkenti Brüksel'de şehrin 406 yıllık ikonik simgesi Manneken Pis heykelini süsledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu dolayısıyla etkinliklere ev sahipliği yaptı. Belçika Galatasaray Taraftarlar Derneği'nce yapılan etkinliklerde ilk durak Belediye binası oldu.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, açılış konuşmasında katılımcılara Türkçe olarak seslendi. Close, "Brüksel'in kalbindeki Manneken Pis, bugün Galatasaray takımını temsil ediyor. Galatasaraylı iş arkadaşlarım var benim. Ben Anderlechtliyim ama bugün hepimiz Cimbomluyuz. 5 yıldızı gururla haydi aslanlar, en büyük Cimbombom. Bugün Galatasaray'ın günü. Ne Fenerbahçe ne başka bir takımın. Sadece Galatasaray'ın günü. Canı gönülden tebrik ederim Galatasaray'ın 5. yıldızını. Galatasaray neden çok önemli? Bir efsanemiz var Ciro Mertens. Bizleri çok mutlu ediyor. Çünkü futbol herkesi bir araya getiren bir şeydir. Biliyoruz ki Türkiye'de Galatasaray taraftarı çok farklı bir taraftardır. Çok savaşan, Jean-Marie Pfaff'tan beri Türkiye'de oynamış çok Belçikalı oyuncu var. Belçika ve Brüksel'de Türk vatandaşları çok. Bugün Manneken Pis'e Galatasaray'ın 5. yıldızını takmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close'un konuşması sonrasında kendisine 5 yıldızlı forma hediye edildi.

Brüksel Parlamentosu Milletvekili Şevket Temiz ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim'in konuşmalarının ardından Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close'a Galatasaray Lisesi kapısının yer aldığı plaketi takdim ederken Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim'e de bir plaket hediye etti.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close ve Eray Yazgan günün anısına anı defterini imzaladı.

Manneken Pis heykelinin 1177. kostümü Galatasaray forması

Törenin ardından Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması taraftarların da yoğun katılımıyla marşlar ve tezahüratlar eşliğinde Brüksel'in 406 yıllık simgesi Manneken Pis'e giydirildi. Brüksel'in merkezi Grand Place Meydanı'nda bulunan heykel, daha önce sadece Brüksel'in yerel futbol takımı Anderlecht'in formasını giymişti. Manneken Pis'in tarihinde ilk kez bir Türk takımı forması yer almış oldu. Şehrin kültürel miraslarından biri olan Manneken Pis heykelinin 1177. kostümü Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın 5 Yıldızlı Forması Brüksel'deki Manneken Pis Heykelini Süsledi - Son Dakika

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