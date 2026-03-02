Galatasaray\'ın Alanyaspor Maç Kadrosu Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılarda bu müsabakanın kamp kadrosu da belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey. - İSTANBUL