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Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti - Son Dakika
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Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.

18.12.2023 - 15:16,  Güncelleme: 15:46
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.

GALATASARAY SPARTA PRAG İLE EŞLEŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu

MAÇLAR ŞUBAT'TA

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.

Eşleşmeler şu şekilde;

  • Galatasaray-Sparta Prag
  • Feyenoord-AS Roma
  • Milan-Rennes
  • Lens-Freiburg
  • Young Boys-Sporting
  • Benfica-Toulouse
  • Braga-Karabağ
  • Shakhtar Donetsk-Marsilya
Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi\'nde Sparta Prag ile eşleşti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • FATİH ŞAHİN: Sparta Prag çok şanslı Dünyanın en büyük takımlarından biriyle eşleşti. Yanıtla 58 24

Galatasaray, Spor, Son Dakika

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