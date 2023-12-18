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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.
Eşleşmeler şu şekilde;
Son Dakika › Spor › Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti - Son Dakika