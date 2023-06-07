Galatasaray'ın Avrupa macerası başlıyor - Son Dakika
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Galatasaray'ın Avrupa macerası başlıyor

07.06.2023 09:40

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Eğer turu geçerse play-off oynayarak gruplara kalma mücadelesi verecek. Geçemezse Avrupa Ligi elemelerinde yoluna devam edecek. Yönetim, transferde geç kalmamak için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın sezon başında Avrupa'da en az 6 maç oynaması garanti.

Galatasaray'ın Avrupa macerası Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ile başlayacak. Sarı-kırmızılılar bu turu geçmesi halinde 3. ön eleme turu ardından ise play-off oynayarak Devler Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçememesi durumunda ise Avrupa'da yoluna devam etme ihtimali çok yüksek.

AVRUPA'DA 6 MAÇ GARANTİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda etmesi durumunda Avrupa Ligi elemelerinde yoluna devam edecek. Sarı-kırmızılılar burada da başarıyı yakalayamazsa, Konferans Ligi'ne gidecek. Bu doğrultuda Galatasaray'ın sezon başında Avrupa'da en az 6 maç oynaması garanti.

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YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde geç kalmak istemiyor. Sezonu erken açacak sarı-kırmızılılar yeni yıldızlarını Avrupa arenasındaki maçlara yetiştirmek istiyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakiplerinden bazıları:

  • Maccabi Haifa
  • Hacken
  • Farul Constanta
  • Karabağ
  • Ferençvaroş
  • Rakow
  • Astana
  • Slovan Bratislava
  • Olimpija Ljubljana
  • BATE Borisov
  • Sheriff Tiraspol
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