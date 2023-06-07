Galatasaray'ın Avrupa macerası başlıyor

Galatasaray'ın Avrupa macerası Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ile başlayacak. Sarı-kırmızılılar bu turu geçmesi halinde 3. ön eleme turu ardından ise play-off oynayarak Devler Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçememesi durumunda ise Avrupa'da yoluna devam etme ihtimali çok yüksek.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda etmesi durumunda Avrupa Ligi elemelerinde yoluna devam edecek. Sarı-kırmızılılar burada da başarıyı yakalayamazsa, Konferans Ligi'ne gidecek. Bu doğrultuda Galatasaray'ın sezon başında Avrupa'da en az 6 maç oynaması garanti.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde geç kalmak istemiyor. Sezonu erken açacak sarı-kırmızılılar yeni yıldızlarını Avrupa arenasındaki maçlara yetiştirmek istiyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakiplerinden bazıları:
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