Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı kulübe önemli bir gelir kazandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin, son 16 turuna yükselmesi nedeniyle UEFA'dan alacağı ödemenin yatırılacağı tarih netleşti.
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaşan Galatasaray, rakibini toplamda 7-5'lik skorla eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu başarıyla birlikte sarı-kırmızılı ekip, UEFA'dan önemli bir gelir elde etmeye hak kazandı.
Tur atlamanın karşılığı olan 11 milyon euroluk ödemenin 27 Mart tarihinde Galatasaray'ın hesabına yatırılacağı öğrenildi.
Bu ödemenin kulübün kasasına girmesiyle birlikte Galatasaray'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği toplam gelir 53.5 milyon euroya ulaşacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti. İlk karşılaşma 10 Mart Salı günü Rams Park'ta oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de yapılacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın çuval çuval parayı hesabında göreceği tarih belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?