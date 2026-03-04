Galatasaray'ın çuval çuval parayı hesabında göreceği tarih belli oldu - Son Dakika
Galatasaray'ın çuval çuval parayı hesabında göreceği tarih belli oldu

Galatasaray\'ın çuval çuval parayı hesabında göreceği tarih belli oldu
04.03.2026 11:04
Galatasaray\'ın çuval çuval parayı hesabında göreceği tarih belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Galatasaray'ın UEFA'dan alacağı 11 milyon euroluk ödemenin 27 Mart'ta kulübün hesabına yatırılacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı kulübe önemli bir gelir kazandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin, son 16 turuna yükselmesi nedeniyle UEFA'dan alacağı ödemenin yatırılacağı tarih netleşti.

JUVENTUS'U ELEYEREK SON 16'YA KALDI

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaşan Galatasaray, rakibini toplamda 7-5'lik skorla eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu başarıyla birlikte sarı-kırmızılı ekip, UEFA'dan önemli bir gelir elde etmeye hak kazandı.

11 MİLYON EURO 27 MART'TA YATACAK

Tur atlamanın karşılığı olan 11 milyon euroluk ödemenin 27 Mart tarihinde Galatasaray'ın hesabına yatırılacağı öğrenildi.

TOPLAM GELİR 53.5 MİLYON EUROYA ULAŞACAK

Bu ödemenin kulübün kasasına girmesiyle birlikte Galatasaray'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği toplam gelir 53.5 milyon euroya ulaşacak.

RAKİP LIVERPOOL

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti. İlk karşılaşma 10 Mart Salı günü Rams Park'ta oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de yapılacak.

11:53
