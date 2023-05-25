Galatasaray'ın derbi öncesi yapacağı hamle, Fenerbahçeli taraftarları küplere bindirecek - Son Dakika
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Galatasaray'ın derbi öncesi yapacağı hamle, Fenerbahçeli taraftarları küplere bindirecek

25.05.2023 12:04

Süper Lig devi Galatasaray, Ankaragücü maçının kazanılması durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şampiyonluk kupasını Fenerbahçe derbisinin oynanacağı karşılaşmaya getirilmesini talebinde bulunacak.

Şampiyonluk için sadece 1 galibiyete ihtiyacı olan Galatasaray, MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir talepte bulunacak.

KUPAYI DERBİYE İSTEYECEKLER

Ankara'da kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, kupanın Fenerbahçe derbisinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na gelmesi için resmi başvuruda bulunacak.

ONAY ÇIKMASI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılıların temasa geçtiği TFF yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluğun garantilenmesi halinde kupayı getirme konusunda yeşil ışık yaktı. Konunun TFF yönetim kurulunda görüşüleceği ve onay çıkması halinde derbi öncesi Nef Stadyumu'nda getirileceği öğrenildi.

SÜPER LİG STATÜSÜ NE DİYOR?

TFF'nin 2022/23 sezonu öncesi yayınladığı Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi bu konuya açıklık getiriyor.

İşte ilgili madde;

  • (1) Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.
  • Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.
  • (2) Kupanın nasıl tasarlanacağına ve ne şekilde üretileceğine TFF tarafından karar verilir.
  • (3) Kupa seremonisi organizasyonu TFF tarafından yapılır. Ev sahibi kulüp seremoni kurallarına uymak zorundadır.
  • (4) Kupa seremonisi saha içerisinde TFF tarafından hazırlanacak platformda gerçekleştirilir.
  • (5) Şampiyon olan kulüp kupa seremonisine katılmak zorundadır. Seremoniye kulüp başkanı, teknik heyet, müsabaka isim listesinde yer alan futbolcular, kadroya giremeyen diğer futbolcular ve yedek kulübesinde bulunma hakkı olan görevliler olmak üzere en fazla 40 kişi katılır. Kupa törenine futbolcuların tescilli formaları ile katılmaları zorunludur.
YORUMLAR (1)
  • Temel Topçu: Bir FB li olarak tebrik ediyorum yerinde karar bence hakeden hakkını alsın nerede olursa olsun Cevap Yaz 105 8 Yayından Kaldır
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın derbi öncesi yapacağı hamle, Fenerbahçeli taraftarları küplere bindirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın derbi öncesi yapacağı hamle, Fenerbahçeli taraftarları küplere bindirecek - Son Dakika
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