Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat defnedildi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat defnedildi

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat'ın vefat eden babası İbrahim Polat'ın cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılındı. Cenaze törenine birçok önemli isim katıldı. İbrahim Polat'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

28.07.2024 14:56
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Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, İstanbul'da defnedildi.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat'ın vefat eden babası İbrahim Polat'ın cenaze namazı (93), Teşvikiye Camii'nde kılındı. Cenaze törenine; Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eski Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Haluk Ulusoy, Eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, ses sanatçısı Orhan Gencebay, Galatasaraylı yöneticiler, yakınları ve sevenleri katıldı.

İbrahim Polat'ın naaşı cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat defnedildi - Son Dakika
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