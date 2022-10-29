Okan Buruk ile Fernando Muslera arasında ilginç bir diyalog! İtiraz etmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Okan Buruk ile Fernando Muslera arasında ilginç bir diyalog! İtiraz etmesi gerektiğini söyledi

29.10.2022 00:16

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e konuk olduğu maçta Okan Buruk ile Fernando Muslera arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Adnan Uğur'un Torreira'ya yaptığı sert müdahaleyi gören ve derbi öncesi kart sınırında olan Muslera, hakeme itiraz etmek yerine Okan Buruk'un yanına giderek pozisyonun kırmızı kart olduğunu, itiraz etmesi gerektiğini söyledi. Yoğun itirazların ardından VAR'ın uyarısıyla hakem pozisyonu izledi ve Adnan Uğur'a kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibin kırmızı kart gördüğü pozisyon öncesi Muslera ile Okan Buruk arasında ilginç anlar yaşandı.

MUSLERA, OKAN BURUK'A KOŞTU

Karşılaşmanın 32. dakikasında Adnan Uğur, Lucas Torreira'yı sert bir müdahaleyle durdurdu. Pozisyonu gören Muslera ise hakeme itiraz etmek yerine Okan Buruk'a konuştu. Sarı kart sınırında bulunan deneyimli eldiven, Buruk'a hakeme itiraz etmesi gerektiğini ve pozisyonun kırmızı kart olduğunu söyledi.

ADNAN UĞUR'A KIRMIZI KART ÇIKTI

Galatasaray cephesinin yoğun itirazları sonrası VAR'ın uyarısıyla Bahattin Şimşek kenara geldi ve pozisyonu izledi. Daha sonra Adnan Uğur'a yaptığı hareketten dolayı verdiği sarı kartı geri alan Şimşek, futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

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Fatih Karagümrük, Galatasaray, Okan Buruk, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk ile Fernando Muslera arasında ilginç bir diyalog! İtiraz etmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk ile Fernando Muslera arasında ilginç bir diyalog! İtiraz etmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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