Bafetimbi Gomis 3. golünü attı - Son Dakika
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Bafetimbi Gomis 3. golünü attı

05.09.2022 23:11
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Gaziantep FK karşısında attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Gaziantep FK karşısında attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Gomis, 73. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda da yararlanamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis bu sezon ilk kez 11'de başladı. Mücadelenin 36. dakikasında sahneye çıkan Gomis, skoru 1-1'e getirdi.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Fransız futbolcu daha önce Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında oyuna sonradan dahil oldu ve 1'er gol kaydetti.

Gomis 73. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda da yararlanamadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Bafetimbi Gomis, 76. dakikada yerini Haris Seferovic'e bıraktı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bafetimbi Gomis, Gaziantep FK, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bafetimbi Gomis 3. golünü attı - Son Dakika

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