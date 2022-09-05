Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları Galatasaraylıları çıldırttı - Son Dakika
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Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları Galatasaraylıları çıldırttı

05.09.2022 22:24
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları Galatasaraylıları çıldırttı

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki aldı. Abdülkerim Bardakcı'ya kolay bir ikinci sarıdan kırmızı kart gösteren Uğurlu'nun Galatasaray'ın bir penaltısını vermediği öne sürüldü.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona ererken hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları tepki çekti.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 45. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, hava topu mücadelesinde Joao Figueiredo'ya yaptığı müdahale gerekçesiyle Abdülkerim Bardakcı'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Sarı-kırmızılıların oldukça tepkisini çeken bu karar sonrası Uğurlu sosyal medyada topa tutuldu.

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Abdülkerim Bardakcı'nın 2. sarı kartı gördüğü pozisyon

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

İlk yarının uzatma dakikalarında Kerem Aktürkoğlu'nun Gaziantep FK ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrası sarı-kırmızılılar penaltı bekledi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu "Devam" kararı verdi. Deneyimli hakemin bu pozisyonda penaltı noktasını göstermemesi Galatasaray taraftarını küplere bindirdi.

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