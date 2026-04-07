Galatasaray'ın Göztepe Maçı Kadrosu Açıklandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'ın Göztepe Maçı Kadrosu Açıklandı

07.04.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Göztepe maçının kamp kadrosunu duyurdu. Osimhen kadroda yok, Sara dahil edildi.

GALATASARAY, Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı. Fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yapan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer almazken, takımla birlikte çalışmalara başlayan Gabriel Sara kadroya dahil edildi. Kart cezalısı olmasına rağmen Abdülkerim Bardakcı'nın ise takımla birlikte İzmir'e gittiği belirtildi.

Galatasaray'ın, Göztepe maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wifried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."

Kaynak: DHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 19:08:01. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.