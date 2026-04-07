Galatasaray\'ın Göztepe Maçı Kadrosu Açıklandı

GALATASARAY, Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.
Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı. Fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yapan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer almazken, takımla birlikte çalışmalara başlayan Gabriel Sara kadroya dahil edildi. Kart cezalısı olmasına rağmen Abdülkerim Bardakcı'nın ise takımla birlikte İzmir'e gittiği belirtildi.
Galatasaray'ın, Göztepe maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wifried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."
