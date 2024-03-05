Spor

- Galatasaray'ın ilk logosunun olduğu zarf açacağı satışa çıkarıldı

Ali Sami Yen'e hediye edildiği düşünülen zarf açacağı, Galatasaraylı Serhan Karataş tarafından satışa çıkarıldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan fanatik Galatasaraylı Serhan Karataş adlı vatandaş, antikacıdan satın aldığı 15,5 santimetrelik Galatasaray'ın ilk logosunun olduğu zarf açacağını satışa çıkardı.

Tatvan ilçesinde yaşayan fanatik Galatasaraylı Serhan Karataş, kendisi gibi fanatik Galatasaraylı olan oğlunun doğum gününde antikacıdan pirinçten yapılmış Galatasaray logosunun olduğu zarf açacağını satın aldı. Satın aldığı zarf açacağını yakından inceleyen Karataş, 1923-1928 yılları arasında çizilen Galatasaray'ın ilk logosunun olduğunu ve üzerinde Osmanlıca 'Yadigar' yazıldığını fark etti. Yaptığı araştırmalarda bu nadide objenin dünyada eşi benzeri olmadığını öğrendi. Özenle koruduğu zarf açacağını açık arttırmayla satmayı düşünen Karataş, 'Yadigar' isimli zarf açacağının Ali Sami Yen'in şahsına hediye edildiği veya kulüp tarafından başka birisine hediye olarak yapılmış bir obje olarak tahmin ettiğini söyledi.

Serhan Karataş: "Çok değerli ve önemli bir obje olduğunu düşünüyorum"

Galatasaray'ın ilk logosunun olduğu pirinçten zarf açacağını özenle koruduğunu aktaran Karataş, "Bu objeyi Galatasaray'ın U13 takımında oynayan oğlum için almıştım. Gördüm ki bambaşka bir şey bu obje. Zarf açacağından ziyade Galatasaray'ın tarihini gördüm. Zarf açacağına baktığınızda 1923-1928 yılları arasında birisine hediye olarak yapılmış diye düşündüğümüz zarf açacağıdır. Bu objenin Galatasaray'ın müzesi veya koleksiyonerlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok değerli ve önemli bir obje olduğunu düşünüyorum. Zarf açacağını bir antikacıdan satın aldım ve bununla ilgili detaylı araştırmalarda böyle güzel ve nadide bir obje göremedim. İnşallah yetkililer bu objeye sahip çıkar ve önemserler" dedi.

Açık arttırma usulüyle satmak istediğini söyleyen fanatik Galatasaraylı Serhan Karataş, "Zarf açacağını sadece ben değil bütün dünyanın görmesini istiyorum. Bu vesileyle Galatasaray yönetimi ve değerli koleksiyonerlerin bu objeye sahip çıkmaları için bekliyorum. İnşallah daha önemli yerlerde görürüz bu objeyi ve bu vesileyle herkes görür. Galatasaray logolu zarf açacağı benim için manevi değeri paha biçilmez bir öneme sahip. Galatasaray'ın tarihini yansıttığı için Galatasaraylılar için de aynı şekilde önem arz ediyor. 1923 yılından günümüze gelmiş ve 100 yıllık süre zarfında Galatasaray'ın her anına şahitlik etmiş bir zarf açacağını karşımızda görüyoruz şimdi" ifadelerini kullandı.

Ümit Akcan: "Duygusal anlar yaşadık"

Galatasaray'ın ilk logosunun olduğu 'Yadigar' adlı zarf açacağının Ali Sami Yen'in olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen UltrAslan Grubu Tatvan Temsilcisi Ümit Akcan da, "Bugün çok ilginç bir olayla karşılaştık. Serhan Bey bizlere gerçekten değeri paha biçilemez olan bir obje gösterdi. Büyük ihtimalle Galatasaray'ın kurucusu merhum Ali Sami Yen Beyin mektupları açmak için kullandığı obje olduğunu tahmin ediyoruz. Galatasaray'ın ilk logosunu çıplak gözle gördüğümüzde duygusal anlar yaşadık elbette. Bu objeyi ilk defa gördüm ve dünyada eşi benzeri olmadığını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte Galatasaray yönetimiyle iletişime geçerek bu objenin kulübümüze kazandırılması için görüşmelere başlayacağız" diye konuştu.