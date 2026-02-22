Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi - Son Dakika
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi

Galatasaray\'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
22.02.2026 11:41
Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin golünü VAR müdahalesiyle iptal eden hakem Atilla Karaoğlan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Galatasaray Kulübü yaşanan olaya yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterirken, havalimanında görüntülenen Atilla Karaoğlan'a Galatasaray'ın iptal edilen golü soruldu. Karaoğlan "Konuşamıyoruz biliyorsunuz. Çekilir misin lütfen" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Konya spor'a 2-0 mağlup olduğu maçta sarı-kırmızılı takımın golünün VAR incelemesi sonrası iptal edilmesi sosyal medyada ve spor kamuoyunda büyük tepki topladı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın pozisyon sonrası kararına yönelik eleştiriler çığ gibi büyürken, Galatasaray Kulübü de yaşanan olaya yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

"KONUŞAMIYORUZ BİLİYORSUNUZ"

Karşılaşmanın ardından havalimanında görüntülenen hakem Karaoğlan'a iptal edilen gol soruldu; deneyimli hakem, "Konuşamıyoruz biliyorsunuz. Çekilir misin lütfen" ifadelerini kullanarak soruyu yanıtlamadı.

GALATASARAY SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 2-0 kaybettikleri TÜMOSAN Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi'ne (VAR) tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında 49. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole değinilerek "TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır." denildi.

DAVUT DAKUL İÇİN TFF'YE ÇAĞRI

VAR'da görev yapan Davut Dakul Çelik hakkında idari süreç işletmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunulan açıklamada, "Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir. Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonunu derhal göreve davet ediyoruz. Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

''GALATASARAY'I BU OYUNLARLA DURDURAMAZSINIZ''

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacağı iddiasında bulunulan açıklama, "Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" ifadeleriyle sona erdi.

Atilla Karaoğlan, Galatasaray, Konyaspor, Karaoğlan, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Apple User Apple User:
    adam çok güzel maç yöneti gol iptali doğru karar 9 9 Yanıtla
  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Sen Fenerlisin senin için doğrudur yanlışta olsa 1 0 Yanıtla
  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    O boru gibi goldü Bu yılda Ali Saamiyen'de Feneri yenerek Şampiyon olacağız . 0 0 Yanıtla
  • Murat Demirtaş Murat Demirtaş:
    7 foul yapıp da sahada kalan tek topçu muleka ,maçın hakemi çok kötü ve art niyetli gibiydi ıptal edilen gol net fol kural bilmeyenler doğru karar der kural öğrenin boş konuşmadan önce 0 0 Yanıtla
  • t5mtr8nr2w t5mtr8nr2w:
    niye tepki gösteriyorlar kolun iptali son derece doğru 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
