Galatasaray\'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi

Galatasaray'ın Konya spor'a 2-0 mağlup olduğu maçta sarı-kırmızılı takımın golünün VAR incelemesi sonrası iptal edilmesi sosyal medyada ve spor kamuoyunda büyük tepki topladı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın pozisyon sonrası kararına yönelik eleştiriler çığ gibi büyürken, Galatasaray Kulübü de yaşanan olaya yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

"KONUŞAMIYORUZ BİLİYORSUNUZ"

Karşılaşmanın ardından havalimanında görüntülenen hakem Karaoğlan'a iptal edilen gol soruldu; deneyimli hakem, "Konuşamıyoruz biliyorsunuz. Çekilir misin lütfen" ifadelerini kullanarak soruyu yanıtlamadı.

GALATASARAY SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 2-0 kaybettikleri TÜMOSAN Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi'ne (VAR) tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında 49. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole değinilerek "TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır." denildi.

DAVUT DAKUL İÇİN TFF'YE ÇAĞRI

VAR'da görev yapan Davut Dakul Çelik hakkında idari süreç işletmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunulan açıklamada, "Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir. Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonunu derhal göreve davet ediyoruz. Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

''GALATASARAY'I BU OYUNLARLA DURDURAMAZSINIZ''

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacağı iddiasında bulunulan açıklama, "Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" ifadeleriyle sona erdi.