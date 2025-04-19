Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Galatasaray\'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban Galatasaray-Bodrumspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Galatasaray'ın kazandığı penaltının VAR'da iptal edilmesi kararı da tartışma konusu oldu. Trio ekibi, hakemin penaltı vermesini ve VAR'a gitmesine rağmen Sara'ya sarı kart göstermemesini skandal olarak nitelendirdi.

19.04.2025 08:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 yendi. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

22' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ajeti'nin Barış Alper'in ayağına çok hafif teması oldu. Barış'ın koordinasyonu bozuldu. Penaltı olmadığını düşünüyorum. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Barış Alper ilk pozisyonda düşse penaltı olabilirdi. Son aşamaya bakınca Barış Alper darbeden etkilenmemiş gibi devam ediyor. Hakem kararının desteklenebilir olduğunu düşünüyorum. Penaltı diyenede itiraz edemem.

Bülent Yıldırım: Aynı fikirdeyim. Tam denge esnasında Ajeti biraz dokunuyor. Barış'ın sol topuğu şarjdan dolayı bozuldu. Hissiyatım arkadaki oyuncu adımlamayı bozuyor. Sahada penaltı verilebilir. VAR'ın müdahale edebileceği bir pozisyon değil. Hakemin beden dilinden çok rahatsız oldum. Hissiyatlı yorum yapamam, etki var ancak Barış Alper bir adım atıp düştüğü için penaltı demem.

31' Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran: Çok uzaktan gelip böyle sarı kart göstermek...

Deniz Çoban: Çok net bir sarı kartı atladıktan sonra niye Barış'a sarı kart gösterdi anlamadım. Acayip bir beden dili var hakemin. Kart otorite göstergesidir. Bu sarı karta katılmam mümkün değil.

Bülent Yıldırım: Sarı kart nerede burada? Yanlış bir kart. Bu bir hakem modeli değildir. Bu yıldız sendromudur. Hakem bulduğu her fırsatta oyuncularla sohbet etmeye çalışıyor.

42' Galatasaray'ın kazandığı penaltının VAR'da iptal edilmesi kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Hakemin penaltı vermesi çok büyük bir hata. Hakemin önü açık, değerlendirmesi çok kolay. Hakemin kolay değerlendirebileceği bir pozisyon. Gabriel Sara'nın hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığını düşünüyorum sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Bu seviyede bir hakemin buna penaltı vermesi inanılmaz. Daha skandal olanı ise VAR'da izleyip sarı kart göstermemesi kabul edilemez.

Bülent Yıldırım: Söyleyecek bir şey yok. Skandal.

Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Görüntü: beIN SPORTS
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Trendyol Süper Lig, Bülent Yıldırım, Galatasaray, Deniz Çoban, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 1031192:
    Değerlendirme yapan her hakem eskisi zamanında kendi skandallarını çabuk unutmuş 18 3 Yanıtla
  • Fatih Çiftçi:
    Bu pozisyonda hakem penaltı çalmasaydı top osimene gelmişti... Gol atacaktı ama hakem penaltıyı iptal ettiği için Galatasaray golden oldu çok dürüstseniz onu konuşacaksınız 12 6 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Sara orda bodrumlu oyuncunun önce topa sonra ayağına teması ile düşüyor ne sarı kartı? pozisyon penaltı değil doğru ama pozisyonun devamı itibarı ile ayağını çekemediği için sara düşüyor bunda anlamayacak ne var biz de izledik maçı! 14 4 Yanıtla
  • megan goldberg:
    The way you talk about your dreams makes me want to lose myself in your world. Tell me more, a little closer. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
21:54 Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti
21:54 Adnan Oktar davasında kararı Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi
21:27 Kolombiya’da polis karakoluna bombalı saldırı 2 ölü, 24 yaralı Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı! 2 ölü, 24 yaralı
21:14 Avrupa’da zirveye oturdular Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı
21:07 Hakem verdi, VAR devreye girdi İşte Galatasaray’ın iptal olan penaltısı Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:58 Galatasaray’a kötü haber Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 17:10:01. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement