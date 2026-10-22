Galatasaray'ın Lille deplasmanındaki ilk galibiyeti dünya basınında yankılandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Lille deplasmanındaki ilk galibiyeti dünya basınında yankılandı

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Galatasaray\'ın Lille deplasmanındaki ilk galibiyeti dünya basınında yankılandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında ilk 2 maçında puan alamayan Galatasaray, deplasmanda Lille'i yenerek ilk galibiyetini aldı. Fransa'da L'Equipe Lille'in etkisiz kaldığını yazarken Le Monde başlangıcı kabus olarak niteledi; Rus basını Batrakov'u öne çıkardı.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında deplasmanda Lille karşısında aldığı galibiyetle dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İlk 2 maçında puan alamayan sarı-kırmızılıların Fransa deplasmanındaki performansı, dış basında manşetlere taşındı.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Lille'in Galatasaray karşısında etkisiz kaldığını belirterek, sarı-kırmızılıların az sayıda isabetli şutla dört gole ulaştığına dikkat çekti. 19 yaşındaki Soriba Diaoune'nin 2 gollük performansına rağmen Lille'in diz çöktüğü ifade edildi.

Ouest-France ise Lille'in Şampiyonlar Ligi'ne felaket bir başlangıç yaparak, puan alamayan takımlar arasında olduğunu belirtildi. Ayrıca; Osimhen'in eski takımına attığı golün Lille'in umutlarını bitirdiğini ve ev sahibi ekibin ağır bir yenilgi aldığını yazdı.

LE MONDE: KABUK GİBİ BAŞLANGIÇ

Le Monde gazetesi ise Lille'in Şampiyonlar Ligi başlangıcını kabus olarak değerlendirdi. Teknik direktör Davide Ancelotti ve futbolcularının play-offa kalabilmek için galibiyet serisi yakalaması gerektiğini ifade edildi. Ayrıca, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen'in attığı golün ardından eski takımı ve taraftarlarına saygısından dolayı gol sevinci yaşamamasına ayrı parantez açıldı.

RUS BASININDAN BATRAKOV'A ÖVGÜ

Rus basınında ise Batrakov'un performansı öne çıktı.

Championat, oyuncunun kafa golünün Galatasaray'ın ilk galibiyetine katkı sağladığını belirtirken; Sport Box, genç futbolcunun takımına kısa sürede uyum sağladığını ve galibiyette kilit rol oynadığını ifade etti. Afrika basınından Africa Foot ise Osimhen'in golüyle eski takımının sıkıntılarını artırdığını, ancak golün ardından sevinç yaşamayarak Lille'e duyduğu saygıyı gösterdiğini belirtti.

Kaynak: DHA
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayLe MondeFutbolFransaLilleRusyaDünyaSporSon Dakika

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