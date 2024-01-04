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Galatasaray'ın Ocak Ayı Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın Ocak Ayı Fikstürü Belli Oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından ocak ayında 6 lig maçı ve 1 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 7 resmi müsabakaya çıkacak. Bu maçların 5'i evinde, 2'si deplasmanda oynanacak. Sarı-kırmızılılar, ligde Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor ile mücadele edecekler.

Galatasaray\'ın Ocak Ayı Fikstürü Belli Oldu
04.01.2024 - 12:19,  Güncelleme: 12:19
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Ocak ayında 7 resmi müsabakaya çıkacak Galatasaray, söz konusu maçların 5'ini evinde, 2'sini deplasmanda oynayacak.

Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından Galatasaray'ı yoğun bir fikstür bekliyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren, Avrupa'da da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-kırmızılıların fikstürüne bu ay Türkiye Kupası maçları da dahil olacak.

Galatasaray, ocak ayında 6'sı Trendyol Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplam 7 resmi müsabakaya çıkacak. Aslan, bu maçların 5'ini evinde oynayacak. Diğer 2 mücadelede ise İstanbul dışına çıkacak.

Sarı-kırmızılılar ocak ayında ligde Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Glatasaray, Türkiye Kupası 5. Turu'nda ise Ümraniyespor ile mücadele edecek.

Aslan, söz konusu müsabakalarda ligde 16. hafta erteleme maçında Sivaspor'a konuk olacak. Ligin 21. haftasında da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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