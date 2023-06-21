Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi, Zalgiris Vilnius-FC Struga karşılaşmasının galibi olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi, Zalgiris Vilnius-FC Struga karşılaşmasının galibi olacak

21.06.2023 13:30

Şampiyonlar Ligi'nin 2. ön eleme kuraları çekildi ve Galatasaray'ın rakibi, Zalgiris Vilnius-FC Struga eşleşmesinin galibi olacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Diğer Türk temsilcilerinin rakipleri ise kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme kuraları çekildi. Devler Ligi'ne bu aşamadan katılan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi, Zalgiris Vilnius (Litvanya)-FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibi olacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turlarında "Ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Galatasaray, ilk maçı 25-26 Temmuz'da deplasmanda; rövanş maçını 1-2 Ağustos tarihinde evinde oynayacak.

DİĞER TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ DE BELLİ OLACAK

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de kura çekiminde belirlenecek. 3 temsilcimizin rakiplerinin belli olacağı kura saat 14.00'te başlayacak.

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Zalgiris le oynar yüzde 90 Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
500

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi, Zalgiris Vilnius-FC Struga karşılaşmasının galibi olacak - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Titanik enkazını görmek için yaptığı dalışta kaybolan denizaltı şirketi defalarca kez uyarılmış
13:12 Titanik'in enkazına dalışta kaybolan denizaltı şirketi defalarca uyarılmış
13:11 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi, Zalgiris Vilnius-FC Struga karşılaşmasının galibi olacak
13:07 Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Zalgiris Vilnius-FC Struga eşleşmesinin galibi olacak
13:06 Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi
13:02 Yalı Çapkını dizisinin setinde aşk! Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi
12:52 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebiyle ilgili konuştu: İlgili birimlerimiz çalışma yapıyor
12:49 Bakan Şimşek'ten "HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin girişimiz olacak mı?" sorusuna yanıt: İlgili birimlerimiz çalışma yapıyor
12:47 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çağrı: Eğer samimiyseniz başörtüsü konusunu anayasa ile teminat altına alalım
12:46 Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi Getafe olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2023 14:14:13. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi, Zalgiris Vilnius-FC Struga karşılaşmasının galibi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement