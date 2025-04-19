Galatasaray\'ın şampiyonluk primi dudak uçuklattı

Galatasaray, 25. şampiyonluk ve 5. yıldıza konsantre olmuşken başkanı Dursun Özbek'in 2-0 kazanılan Bodrumspor FK maçı öncesinde şampiyonluk primini açıkladığı ortaya çıktı.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 7 MİLYON DOLAR

Müsabaka öncesinde futbolcularla Kemerburgaz'da bir toplantı yapan Özbek, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için futbolcularla teknik heyete toplamda 7 milyon dolarlık bir prim belirlediklerini iletti.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu kararıyla da yetinmedi ve en az 7 milyon dolar ödeyeceklerini açıklayarak bu primi daha da artırabileceklerini sarı-kırmızılı oyunculara iletti.

ŞAMPİYONLUK İÇİN 5 GALİBİYET YETECEK

Galatasaray, kalan 6 maçının (Eyüpspor (D), Sivasspor, Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D), RAMS Başakşehir) 5'ini kazanması durumunda Fenerbahçe'nin maçlarının sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.