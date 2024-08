Galatasaray\'ın kiralık sol beki Derrick Köhn veda etti

Spor

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'e kiraladığı sol bek Derrick Köhn, veda mesajı yayımladı.

Köhn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geldiğim ilk günden beri Galatasaray'ın başarısı için çalıştım ve bu formayı giymekten dolayı her zaman onur duydum. Sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkmak, bu büyük camiaya hizmet etmek benim için her zaman büyük bir keyif oldu. Hayatımda unutamayacağım günleri burada yaşadım ve şu an kısa bir süre için buradan ayrılıyorum. Her zaman söylediğim gibi 'En büyük cimbom.' Başarılar Galatasaray." ifadelerini kullandı.